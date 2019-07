Vandalen steken houten uitkijktoren in brand: 'Voordat je het weet, staat heel het bos in de fik'

"Ik zou graag in contact willen komen met deze dappere lieden om even van gedachten te wisselen over het moedwillig bederven van veel recreatief en educatief plezier", verzucht de woordvoerder van het bezoekerscentrum op Facebook.

'Hoe ziek in je hoofd kun je zijn?'

"Hier word ik zo verdrietig van", reageert Petra. "Zo zinloos..." Nellie spreekt van een 'laffe streek' en Mieke noemt het 'niet te geloven waar sommige onverlaten toe in staat zijn'. "Hoe ziek kun je in je hoofd zijn?", vraagt ook Ron zich af. " Voordat je het weet, staat heel het bos in de fik!"

Inmiddels is de ruimte onder en bij de toren afgezet voor het publiek.