'Luchtbuks Ria' al 80 jaar naar de schiettent, ook een longontsteking houdt haar niet tegen

Gerard Appels is een goede kennis van Ria omdat hun ouders vroeger beste vrienden waren. “Ria is een heel bijzondere vrouw. Zij kent heel Tilburg en ze wil altijd alles weten. Het is dit jaar de 83e keer dat ze gaat schieten en ze vindt het nog steeds heel erg leuk.”

In de oorlog geen kermis

Volgens Gerard is haar hobby voor schieten begonnen bij haar broer. “De eerste keer dat ze ging schieten van ze zestien. We spreken nu over 1936. Ze is daarna ieder jaar gegaan. Met uitzondering van de oorlog want toen was er twee a drie jaar geen kermis.

Het grootste drama voor Ria begon drie weken geleden. “Ze kreeg een longontsteking en die duurde vrij lang. De schiettent wilde haar zelfs gaan helpen. Ze hadden aangeboden om met de tent naar Ria toe te komen.”

Op het nippertje is het toch gelukt en Ria was vrijdag bij de schiettent op de Tilburgse Kermis. Er was veel belangstelling voor de 99-jarige vrouw en al die media vond ze maar spannend. “Ik ben nog ziek hoor, maar ik voel me toch goed genoeg om te gaan schieten. Ik kan het niet laten”, vertelt Ria.

Ze vindt het geweldig dat er allemaal kennissen om haar heen zijn, maar ze heeft natuurlijk één doel: “Ik hoop weer in de roos te schieten.” En ja hoor: na een paar keer schieten, schiet ze raak.

