Kruijswijk behoudt vierde plaats in Tour, maar baalt na neutralisering etappe door hagelbui

Steven Kruijswijk is vierde gebleven in de Tour de France na een etappe die vlak voor het einde werd stopgezet. De route zou in de laatste 40 kilometer te gevaarlijk zijn geworden door een zware hagelbui.

Het besluit om de koers te stoppen kwam toen de renners net een beklimming hadden gehad op de Col de l'Iseran. De tijden die op die klim werden behaald gelden nu als eindstand. Julian Bernal was als eerste boven, met 50 seconden voorsprong op Kruijswijk en Geraint Thomas. Julian Alaphilippe verloor 2 minuten en daarmee zijn gele trui aan Bernal.

Toch baalde Kruijswijk flink van de hagelbui. De renner laat weten dat hij bewust nog niet alles had gegeven op de klim. "We waren nog een beetje aan het controleren. Bernal had al veel gegeven. Ik wilde later toeslaan." Kruijswijk start zaterdag met een achterstand van 1,15 op Bernal. Dat is de laatste zware bergetappe van de Tour, en dus ook de laatste hoop op absolute glorie. "Ik hoop dat ik zaterdag weer kan aanvallen", aldus Kruijswijk.

'Flink balen'

De ploegleider van Jumbo-Visma, Frans Maassen, liet weten ook flink te balen van het stopzetten van de etappe. "Er was nog 39 kilometer te rijden. Hij is met reserve de col opgereden zodat hij in het laatste stuk nog wat over had. Dat is nu wel echt flink balen."

Maassen kon zich wel vinden in de beslissing van de Tourorganisatie om de etappe stil te leggen. "De weg is heel glad. Ik denk dat het een wijze beslissing is. Het is niet anders." Ook Kruijswijk had begrip voor het besluit. "Dit was de enige juiste beslissing als ik de beelden van hagel en modderstromen zag."