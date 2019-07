Forse regen- en onweersbuien trekken over Brabant

De heftige buien zorgen naast verkoeling ook voor een flinke plas water. Het KNMI verwacht plaatselijk harde windstoten, hagelbuien en wateroverlast.

Aanvankelijk trokken de buien vooral over het oosten van de provincie. Maar inmiddels trekken de buien ook richting het westen.

Omgewaaide bomen

Op de A67 bij Geldrop werd er vanwege de harde regen een tijdlang langzaam gereden. Volgens de ANWB waren er ook verschillende omgewaaide bomen langs de weg. Hierdoor was de rechterrijstrook tijdelijk gesloten.

Op de A67 moest een boom van de snelweg worden gehaald

Het vliegverkeer bij Eindhoven Airport is rond half zes 's avonds stilgelegd. Pas rond acht uur gaan de eerste vluchten, melden passagiers aan Omroep Brabant. Bij het vliegveld zelf, was niemand bereikbaar,



Bij Maarheeze viel een boom op het spoor. Daar was het treinverkeer tijdelijk stilgelegd.

In Eindhoven zijn verschillende straten en kelders ondergelopen.