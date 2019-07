Vliegverkeer Eindhoven Airport is weer opgestart na heftige onweersbuien

Het vliegverkeer vanaf Eindhoven Airport heeft vrijdagavond uren stilgelegen. Vluchten van en naar de luchthaven werden geschrapt of moesten uitwijken naar andere vliegvelden door onweersbuien die over de provincie trokken.

Dertien vliegtuigen konden niet opstijgen, omdat bij de afhandeling alles was stilgelegd. Er was wel een vliegtuig geland, maar ook die passagiers konden een tijdlang het vliegtuig niet uit.

Op Twitter en Facebook klaagden mensen dat ze in een bloedheet vliegtuig van Transavia richting Ibiza meer dan twee uur moesten wachten. Uit de airco kwam alleen lauwe lucht.

'Loeiheet in het vliegtuig'

"Het is loeiheet. Onduidelijk is waar de afhandelaars op wachten", zei passagier Astrid Huitink Jacobs tegen Omroep Brabant. Ze verbaasde zich erover dat Transavia met dit weer is gaan boarden. "Tien minuten later, toen iedereen net zat, moesten de afhandelaars weer naar binnen. De trap staat nog steeds aan het vliegtuig. Ik zou hem het liefste zelf weghalen. Ze hadden gewoon niet moeten boarden."

Ook de piloot zou woest zijn op het besluit van de luchthaven, meldde Astrid. "Het personeel was klaar voor vertrek en hoorde het onverwachts. We zien nu wel mensen over het platform lopen, maar wachten nog steeds. Jammer van het gebrek aan communicatie."

Pas na ruim twee uur wachten, kreeg ze een bericht. "We mogen rond 20.00 uur gaan taxiën. We moeten wel achteraan aansluiten, omdat er verschillende volle toestellen staan."

Geen regenpakken?

"We staan al meer dan een uur op de grond. Gaan dus met een beetje pech ook ons vervoer naar huis missen en dat allemaal vanwege een onweersbuitje. Op andere vliegvelden werken ze gewoon door. Misschien wordt het eens tijd om regenpakken aan te schaffen. Wat een service!", twitterde passagier Kelly Teunissen.

Niet iedereen is echter negatief. "Wij kunnen ook niet opstijgen, maar zitten wel in een 'aircogekoeld' vliegtuig van WizzAir en er is water uitgedeeld," mailde Monique Nuijten aan Omroep Brabant.

Bij het vliegveld was niemand bereikbaar om een toelichting te geven. Transavia laat weten dat de mensen in het vliegtuig naar Ibiza gratis water hebben gekregen en dat de airco wel aanstond. "Maar met deze hitte en zoveel mensen is het heel lastig om het te koelen."