'Dramatische kermis' voor exploitanten in Tilburg en Uden, nauwelijks winst vanwege hittegolf

Regen is niet best voor kermisexploitanten, maar een hittegolf is in de praktijk nog veel erger. De exploitanten tijdens de kermissen in Uden en Tilburg hadden zeker drie dagen lang weinig klanten vanwege het extreem warme weer en dat heeft fikse gevolgen. “Je moet ervan uitgaan dat de meeste exploitanten dit jaar niks verdienen. Het is dramatisch”, zegt kermisexploitant Geert Eeringa.

Geert staat al 26 jaar op de Tilburgse kermis met zijn nostalgische bootjesmolen en heeft zo’n slechte bezoekersaantal nog nooit meegemaakt. “We moeten nog even afwachten wat dit weekend brengt want regen is ook niet goed. Maar de afgelopen drie dagen was dramatisch. Ik denk dat de meeste collega’s van mij kunnen beamen dat het waardeloos is”, vertelt hij.

Kwart van de omzet

In Uden is de situatie niet anders. Een exploitant in Uden vertelt dat hij maar een kwart van de gebruikelijke omzet draait tijdens deze kermis.

Te rustig

Kermiswethouder Rolph Dols zegt dat het heel duidelijk was dat het erg stil was op de Tilburgse kermis en dat de exploitanten dat zeker hebben gevoeld.

“Ik kan nog geen bezoekersaantallen noemen maar het is heel duidelijk dat het overdag te rustig is geweest. Dat merken de exploitanten ook. Daarom gaan we vrijdagavond ook een uur langer door, tot twee uur ’s nachts. Niet dat één uur alles compenseert, maar meer omdat we erkennen dat ze het lastig hebben.”

Toch blijft de wethouder positief: “Je voelt dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten. De sfeer is onderling goed. Het is knap dat we dat voor elkaar hebben en dat we er het beste van maken. De sfeer in en om de kermis is geweldig.” Zaterdagavond maakt de wethouder bekend hoeveel bezoekers er dit jaar naar de kermis kwamen. Voorgaande jaren kwamen er zo'n anderhalf miljoen bezoekers naar de enorme kermis.