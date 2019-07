Snelheidsduivel rijdt 140 kilometer per uur waar 60 mag en slaat op de vlucht voor politie

De politie in Heusden heeft vrijdagavond een man aangehouden die veel te hard reed. De snelheidsduivel reed 140 kilometer per uur, terwijl de maximumsnelheid daar op 60 kilometer per uur ligt. Hij sloeg bij zijn aanhouding op de vlucht en bleek ook onder invloed te zijn.

De man reed met veel te hoge snelheid over de Heusdenseweg richting Elshout toen agenten hem zagen rijden. Ze wilden hem laten stoppen, maar de man negeerde het stopteken.

Hij ging ervandoor en de politie zette een korte achtervolging in. Daarna probeerde hij te voet te vluchten. Ook gooide hij tijdens zijn vlucht hennep weg.

Rijbewijs ingenomen

Na wat tegenstribbelen werd hij alsnog aangehouden. Op het politiebureau bleek uit een speekseltest dat de man THC had gebruikt. Deze stof zit in wiet. Ook is er bloed afgenomen. De man is voor nu zijn rijbewijs kwijt en zit nog vast.