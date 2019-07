Zijn familie kon niet blij zijn om de bevrijding, want Piet was dood

Tijdens de oorlog zijn veel kranten verboden. Op het uitgeven van een krant die niet goedgekeurd is door de bezetter staan zware straffen. Dat weerhoudt verzetsstrijders er niet van zelf kranten te maken en te verspreiden. Piet van Gils is zo’n verzetsman. Hij werkt in West-Brabant mee aan de uitgave van de illegale krant Trouw.

Piet werkte aan verzetskrant Trouw

''Piet kwam weleens thuis en dan gaf hij een hele stapel kranten aan ons'', herinnert Nel zich. Zij en haar zus, tieners toen, brengen de kranten rond. Totaal onwetend van het enorme gevaar dat ze lopen. ''We hadden de adressen van de huizen waar we ze in de bus mochten doen. Aan de ene kant van de straat liepen Duitsers en wij liepen aan de andere kant. Maar we waren helemaal niet bang toen. Kinderen, ja, die durven alles!''

De gevangenis in Haaren is in de oorlogsjaren berucht. Foto: BHIC

Gevangen in Haaren

Als Piet in maart '44 bij de verzetsgroep van Trouw is, wordt hij opgepakt. Samen met zijn vrouw Emilie samen wordt Piet gevangen gezet. De Duitsers brengen Piet naar Haaren. Daar ondergaat hij zware verhoren en wordt hij gemarteld. ''Hij dacht: als Emilie maar naar huis kan'', vertelt Nel, ''dan is zij tenminste veilig.'' Emilie zegt tegen Piets familie later dat ze toen al wist dat ze Piet nooit meer zou zien.

Piet van Gils en zijn vrouw Emilie worden opgepakt en naar Haaren gebracht

''Het was een akelige, nare tijd voor ons. We wisten helemaal niet dat hij van Haaren naar Vught was gebracht en daar ter dood veroordeeld werd.'' 75 jaar later brengt dit drama Nel nog altijd aan het huilen. ''Het was zo erg'', snikt ze.

Piets vrouw Emilie met hun zoon Piet

Piet van Gils wordt op 10 augustus 1944 geëxecuteerd. Drie maanden later wordt zijn zoontje 'jonge' Piet geboren. Het gebeurt rond de bevrijding van West-Brabant. ''Wij waren helemaal niet blij om die bevrijding. Het was pas gebeurd met Piet. Maar er was geen tijd voor rouw. Het was een hele rare tijd.''

