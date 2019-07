Bliksem slaat in en de hele straat zit nu met kapotte vaatwassers en koffiezetapparaten

Een blikseminslag zaterdagochtend in een huis aan de Wolfsklauw in Deurne heeft gevolgen voor de hele straat. Overal zijn er apparaten kapot, van koffiezetapparaten tot verwarmingsketels. Tot overmaat van ramp viel de schoorsteen van de woning waar de bliksem insloeg, bovenop de geparkeerde auto van de medebewoner.

Buurtbewoner Arie van den Bogaart heeft een waslijst aan dingen die er bij hem thuis stuk zijn omdat bij de buren de bliksem insloeg: “Ik hoorde een knal, dat wil je niet weten. De stroom lag er meteen uit en ik zag het koffiezetapparaat pruttelen terwijl hij niet aanstond. Die is dus kapot. De verwarmingsketel is stuk, de vaatwasser is doorgebrand en mijn mediabox is kapot”, vertelt hij.

Iedereen naar buiten

En zo is het dus ook voor andere mensen in de straat. “De hele straat stond vanochtend meteen buiten en we delen informatie in een buurtapp. Bij meerdere mensen is de verwarmingsketel stuk. Ook een aantal meterkasten gingen eraan. Er zijn ook mensen eerder van vakantie teruggekomen om te kijken wat er allemaal stuk is.”

Volgens hem moet bij de buurman de hele meterkast vervangen worden. Ook is er schade aan het dak. “De schoorsteen is eraf. Dat is zo’n sierschoorsteen, die is eraf geknald en bovenop de auto beland.”

Geen internet

Daarnaast hebben veel mensen in de straat geen internet en telefonie meer. “Ach er zijn ergere dingen”, zegt Van den Bogaart nuchter. Er raakte niemand gewond door de blikseminslag.