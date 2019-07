IJzersterke Steven Kruijswijk verovert derde plek op het podium van Tour de France

Steven Kruijswijk uit Nuenen is er met een ijzersterk optreden in de voorlaatste etappe van de Tour de France in geslaagd een plek op het podium te bemachtigen. Kruijswijk klom van de vierde naar de derde plek.

In de 33 kilometer lange slotklim naar de Val Thorens kon de Fransman Julian Alaphilippe, concurrent voor een podiumplek, lange tijd volgen. Ongeveer tien kilometer voor het einde van de etappe moest de Fransman de groep met favorieten laten gaan. Kruijswijk schoof daarop door naar de derde plek in het klassement.

Heel diep

"Dit moest het zijn en dit is het geworden. Het kan niet beter. Ik ben heel blij. Laurens de Plus en George Bennett hebben geweldig werk geleverd. Dit is waar ik voor kwam", zei Kruijswijk direct na afloop tegen de NOS. "Ik was er al heel dichtbij", vervolgde Kruijswijk. "We wisten dat de missie kon slagen. Ik heb altijd de hoop op het behalen van het podium behouden en ben blijven vechten. De ploeg is in mij blijven geloven. Het is super dat het is gelukt."



Wel was het zwaar, zei Kruijswijk. "Het moest van heel diep komen. Maar ik wist dat dat voor iedereen gold. Dat we Julian Alaphilippe er vanaf zouden rijden had ik wel verwacht. Ik moest me niet door iemand anders laten verrassen. Dat is niet gebeurd."





Hoog tempo

De Colombiaan Egan Bernal eindigde in de groep favorieten en mag zich officieus winnaar van de Tour de France noemen. Met zijn 22 jaar wordt Bernal de jongste winnaar van de Tour in meer dan 100 jaar. Zijn ploeggenoot Geraint Thomas zat ook in die groep en eindigt als tweede in het klassement.

Jumbo-Visma nam vanaf het begin van de slotklim naar het skioord Val Thorens het heft in handen. George Bennett en Laurens De Plus hielden het tempo in de groep met favorieten hoog. Alaphilippe was de eerste van de favorieten die moest lossen. De 20e en voorlaatste rit was wegens noodweer in de Franse

Alpen ingekort tot 59 kilometer.