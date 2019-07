PSV kan niet overtuigen, effectief Ajax pakt Johan Cruijff Schaal

In de 24ste editie van de Johan Cruijff Schaal is het Ajax voor de negende keer gelukt om de prijs binnen te slepen. In de Johan Cruijff ArenA waren de Amsterdammers met 2-0 te sterk voor PSV door doelpunten van Kasper Dolberg en Daley Blind.

PSV trad met een flink gewijzigd elftal aan ten opzichte van de wedstrijd tegen FC Basel in de voorronde van de Champions League. Sam Lammers verving Donyell Malen in de spits en Olivier Boscagli maakte zijn debuut centraal achterin, naast Derrick Luckassen. Ook Cody Gakpo kreeg een basisplaats, ten koste van Hirving Lozano. Jorrit Hendrix nam de plek van Erick Gutierrez in het elftal van Mark van Bommel.





Bliksemstart

Ajax kende een bliksemstart in de 24ste editie van de Johan Cruijff Schaal. Dat resulteerde in een doelpunt in de eerste minuut van de wedstrijd. Donny van de Beek zette met een individuele actie Kasper Dolberg vrij voor Jeroen Zoet, die de bal onder de doelman heen schoof: 1-0.





PSV kwam vervolgens steeds beter in de wedstrijd. Na 27 minuten kwam het eerste gevaar op naam van Cody Gakpo, die het vanuit de tweede lijn probeerde. Zijn schot was echter een prooi voor André Onana. Tien minuten voor rust ontsnapte Jorrit Hendrix aan zijn tweede gele kaart. Scheidsrechter Dennis Higler liet een overtreding op Donny van de Beek ongestraft.





Na rust kwam de ploeg van Mark van Bommel dieper in de problemen. Nadat eerst nog een schot van Van de Beek onschadelijk werd gemaakt door Michal Sadilek, was de poging van Daley Blind vervolgens te machtig voor Zoet: 2-0.





Na een uur spelen kreeg Hirving Lozano nog speeltijd. Hij kwam in de ploeg voor Steven Bergwijn. Enkele minuten later kwamen de Eindhovenaren ook nog eens met tien man te staan toen Sam Lammers aangeslagen was en niet verder kon. Van Bommel had op dat moment al drie keer gewisseld.