PRINSENBEEK -

Het maisdoolhof in Prinsenbeek is na 21 edities niet meer weg te denken als uitje in de zomervakantie. Dit jaar is er een zeer bijzonder thema aan gekoppeld: Leonardo da Vinci. En dat ziet er van boven heel erg bijzonder uit. 't Brabants Buske testte vandaag het doolhof. Bekijk de video en de unieke dronebeelden hierboven.