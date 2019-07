Man mogelijk beschoten in auto op N65, schotwond in rug

De politie doet onderzoek naar een schietpartij. Op de vluchtstrook van de N65 stond een auto geparkeerd met daarin een man die gewond was aan zijn rug. Hij was neergeschoten.

Een rijbaan van de weg tussen Helvoirt en Haaren (richting Tilburg) is afgesloten. De politie doet sporenonderzoek.

Opvallend was dat de Volkwagen waarin de man reed, een kartonnen kentekenplaat had. De man is naar het ziekenhuis gebracht.

Onduidelijk is of hij op de provinciale weg is beschoten, of dat dat op een andere plek is gebeurd.