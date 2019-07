Tilburger (24) mogelijk beschoten in auto op N65, schotwond in rug

Een 24-jarige man uit Tilburg is mogelijk beschoten op de N65. Hij werd zaterdagavond gewond aan zijn rug gevonden in een auto, die bij Haaren op de vluchtstrook stond. De politie onderzoekt wat er is gebeurd.

De politie werd rond acht uur gewaarschuwd dat de automobilist onwel zou zijn geworden. Toen agenten aankwamen, zagen ze dat de man - die achter het stuur zat - geraakt was door een kogel.

Het is onduidelijk of de man op de rijksweg is beschoten, of dat dit ergens anders is gebeurd. Hij is naar een ziekenhuis gebracht.

Sporenonderzoek politie

Na de ontdekking werd een deel van de weg tussen Helvoirt en Haaren (richting Tilburg) afgesloten. De politie deed uitgebreid sporenonderzoek. De auto waarin de Tilburger zat, is in beslag genomen en wordt onderzocht door forensisch rechercheurs.

Opvallend was dat de Volkswagen waarin de man zat, een kartonnen kentekenplaat had.