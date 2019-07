Voor Brabantse wijnboer kan zon niet vaak genoeg schijnen, maar een regenbui op zijn tijd is welkom

Ook dit jaar hebben de wijnmakers niet te klagen over het aantal zonuren. Want die zon zorgt ervoor dat er genoeg suiker in de druiven komt. Die suikers worden bij het wijn maken weer omgezet in alcohol.

2018 was volgens wijnboer Geert Hermans in Schijndel dan ook een prima jaar. "Als dit jaar de zon ook weer lang blijft doorschijnen tot september en oktober dan halen we dat dit jaar ook wel weer. Ik ben niet klaar met de zon. Maar 40 graden hoeft niet hoor; 25 is meer als genoeg."

De overvloed aan zonlicht leverde de wijnboer de laatste jaren al veel meer druiven op dan voorheen. Toch draait niet alles om de zon, zegt de wijnboer van Winery and Herbs. "Ik was wel blij dat het vrijdagnacht en zaterdag is gaan regenen. Ook wijn heeft, ondanks dat de ranken diepe wortels hebben, water nodig." Hermans graaft met zijn hand wat aarde weg. "Je ziet dat alleen de bovenste laag van zo'n drie centimeter vochtig is. Daaronder wordt het weer kurkdroog."