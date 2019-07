Muizenstad sluit attractie op Tilburgse kermis na tweet van dierenactiviste

De exploitanten van Muizenstad die met hun attractie op de Tilburgse kermis staan, sluiten voorgoed de deuren van hun attractie. Reden is de kritiek van een dierenactiviste, die een filmpje twitterde waarop ze zich boos maakte over de attractie, die met 34 graden open was.

"Lieve mensen. In verband met een actie van Karen Soeters, zogenaamd dierenactiviste, zijn wij genoodzaakt om te stoppen met onze Muizenstad. Dit doet ons veel pijn en verdriet maar wij hebben geen andere keuze", zo staat op een briefje dat exploitanten Wobbe en Jelle op het raam van de kassa hebben geplaatst. "Wij danken iedereen die altijd trouw hier zijn geweest. Dit komt nooit meer terug."

Muizenstad staat al jaren op de nostalgische kermis. De muizen verblijven in een miniatuurstad vol met verschillende attributen.

Actie van dierenactiviste

Dierenactiviste Karen Soeters twitterde donderdag: "De muizenstad, tot 17.00 dicht maar daarna open en om 18.45 was het er 34 graden..... #tilburgsekermis waarom staan jullie dit toe???". In een filmpje dat ze toegestuurd kreeg en plaatste, zijn de muizen te zien. Soeters is oprichter van AnimalsToday.nl en House of Animals, ze twittert meerdere keren per dag over zaken die zij ziet als dierenleed.

Muizenstad sloot in overleg met de gemeente Tilburg de deuren tijdens de hittegolf al. De muizen verbleven in de tussentijd op een koele plek.

Op de Facebookpagina van 'Heel Tilburg in een Groep' nemen veel mensen het op voor de kermisexploitant. "te zot voor woorden", zegt de een. "Ik heb het filmpje gezien. De muizen waren gewoon normaal en zijn zich aan het wassen. Een muis die zich wast, voelt zich op zijn gemak", zegt een ander.