Gewonde bij steekpartij in Eindhoven: 'Op straat ligt een plas bloed'

Op de Kruisstraat in Eindhoven is zondagochtend rond zes uur iemand neergestoken. Volgens een ooggetuige heeft de politie de omgeving 'hermetisch afgezet'. "Op straat is een plas bloed te zien."

Het slachtoffer is naar een ziekenhuis, gebracht. Hij zou 'serieuze verwondingen' hebben. In de buurt is een verdachte aangehouden. "Deze man zit vast voor verder onderzoek", laat een politiewoordvoerder weten.

Traumaheli

Vanwege de ernst van de situatie werd een traumaheli opgeroepen.

Of er een wapen is gevonden, is niet bekendgemaakt. De aanleiding voor de steekpartij is nog niet duidelijk.