Man (21) gewond bij steekpartij in Eindhoven: 'Op straat lag een plas bloed'

Op de Kruisstraat in Eindhoven is zondagochtend rond zes uur een 21-jarige man neergestoken. De politie zette in verband met de steekpartij de omgeving lange tijd af. "Op straat was een plas bloed te zien", liet een ooggetuige weten.

Het slachtoffer is naar een ziekenhuis, gebracht. Hij zou 'serieuze verwondingen' hebben, maar dit bevestigt de politie niet. In de buurt is een 30-jarige Eindhovenaar aangehouden als verdachte. "Deze man zit vast voor verder onderzoek", laat een politiewoordvoerder weten.

Traumaheli

Vanwege de ernst van de situatie werd een traumaheli opgeroepen. Of er een wapen is gevonden, is niet bekendgemaakt. De aanleiding voor de steekpartij is nog niet duidelijk.