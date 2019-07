Al de hele nacht mysterieuze brandgeur in Beek en Donk: 'Ik werd er wakker van'

BEEK EN DONK -

Waar komt toch die ontzettende brandlucht vandaan? Het is de vraag die veel inwoners van Beek en Donk zondagochtend bezig houdt. Want al sinds zaterdagavond ruiken ze brand, maar is het onduidelijk waar het vandaan komt. "Het rook alsof het heel dichtbij was, maar we konen niets vinden", aldus een inwoner.