Hele nacht mysterieuze brandgeur in Beek en Donk: 'Ik werd er wakker van'

Waar komt toch die ontzettende brandlucht vandaan? Het is de vraag die veel inwoners van Beek en Donk zondagochtend bezig hield. Want al sinds zaterdagavond roken ze brand, maar was het onduidelijk waar het vandaan kwam. "Het rook alsof het heel dichtbij was, maar we konden niets vinden", aldus een inwoner.

En hij is niet de enige. In de Facebookgroep 'Je bent Beek en Donkenaar als je...' stonden tientallen reacties van mensen die al uren een brandlucht roken. "Ik werd er wakker van", reageerden meerdere bewoners.

Iemand anders meldde dat hij zijn ramen moest sluiten vanwege de stank. Maar waar de lucht vandaan kwam, was voor veel inwoners onduidelijk.

Boomstronken in brand

De brandweer Brabant-Zuidoost had wel een vermoeden, want sinds tien uur vanochtend waren zij aan de Grensweg in Mariahout een grote stapel boomstronken aan het blussen. "We weten niet hoelang die al aan het branden is, maar het kan zijn dat mensen dat ruiken", zei een woordvoerder.

Verder was er vannacht ook een brandje in een coniferenhaag, meldde hij. "Dat kunnen mensen ook geroken hebben."

Sluit ramen en deuren

Mensen die last hadden werd geadviseerd ramen en deuren sluiten en de ventilatie uitzetten. Rond een uur was het vuur geblust.