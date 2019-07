Drugslab in loods in Maarheeze, eigenaar en 3 mannen aangehouden

Aan Het Laar in Maarheeze is zondagochtend een drugslab gevonden in een loods. Vier mensen, onder wie de eigenaar van de loods, zijn aangehouden.

De politie vond het werkende drugslab na 'binnengekomen informatie tijdens het onderzoek'. Wat die informatie was en of het een tip was, kon de woordvoerder niet zeggen. In het lab is amfetamine gevonden, maar hoeveel er van die chemische stof aanwezig is, is nog niet bekend.

Ook waren tijdens de inval drie mannen in de loods aanwezig. Het gaat om een 57-jarige Venlonaar, een 41-jarige man uit Roermond en een 53-jarige man met een nog onbekende woonplaats. Zij zijn samen met de eigenaar aangehouden.

Bewaakt

Het onderzoek naar het drugslab gaat maandag verder, meldt een woordvoerder van de politie. Tot die tijd wordt de loods bewaakt. De Landelijke Faciliteit Ontmantelen van de politie heeft wel al een eerste onderzoek gedaan.

Maandag zal het drugslab ook worden ontruimd. "Dit moet op een zorgvuldige manier gebeuren en we hebben nu niet voldoende capaciteit om dat te doen. Daarom gaan we morgen verder", zegt de woordvoerder.

Chemische stoffen altijd gevaarlijk

Het drugslaboratorium vormt nu geen direct gevaar voor de omgeving. Bovendien ligt de loods in het buitengebied. "Maar chemische stoffen en chemische processen zijn natuurlijk altijd gevaarlijk."

Hoe kan jij een drugslab herkennen in de buurt? Bekijk het hieronder:

