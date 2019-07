Auto belandt in sloot langs A16 bij Moerdijkbrug: twee gewonden

Bij een ongeluk op de A16 bij de Moerdijkbrug zijn zondagmiddag twee gewonden gevallen. Een auto is door nog onbekende oorzaak van de snelweg geraakt en ondersteboven in een sloot beland.

Iets over drie uur ging het mis. Via de snelweg en de parallelweg kwam de wagen in de berm terecht en eindigde deze in de sloot.

Traumahelikopter ter plaatse

Een traumahelikopter en drie ambulances kwamen ter plaatse. Twee slachtoffers zijn met onbekende verwondingen door ambulances naar het ziekenhuis gebracht.

De toegesnelde trauma-arts die in de helikopter zat is niet met één van de ambulances meegegaan.

Rijstrook afgesloten

Een rijstrook op de A16 bij de Moerdijkbrug werd tijdelijk afgesloten vanwege het ongeluk.