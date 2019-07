NAC Breda: supporters moeten maar hopen en bidden op goede afloop

Een godswonder gaat natuurlijk wat ver, maar het is wel heel opmerkelijk dat NAC weer zoveel seizoenkaarten heeft verkocht. Eigenlijk is de trouwe aanhang de enige, echte fundering van de Bredase club. Na een vreselijk seizoen zal bij de komende voetbaljaargang het Rat Verlegh Stadion bij thuiswedstrijden toch weer stevig gevuld zijn. Meer dan 13.500 'gekken' hebben alweer een jaarkaart aangeschaft. Ook al speelt de ploeg een divisie lager en is het Avondje NAC nauwelijks meer op zaterdagavond.

"Dat is best uniek na een miserabel seizoen met degradatie als gevolg", zegt de directeur Luuc Eisenga afgelopen zondag tijdens de ook al prima bezochte open dag van de club.. "Hartstikke fijn dat er zoveel mensen achter ons staan. Wij moeten nu bewijzen dat we de liefde waard zijn."

Bekijk de video met Sydney van Hooijdonk en Luuc Eisenga en lees daarna verder.

'Grootste sociale werkplaats van Breda'

Op het veld zal dat onder meer moeten gebeuren met Sydney van Hooijdonk, een van de weinige echte Bredanaars in de selectie van NAC. "Het lijkt wel hoe slechter het gaat, hoe meer mensen er komen", zegt de aanvaller, die dit jaar op een doorbraak hoopt. "Dat is alleen maar mooi, maar een verklaring is moeilijk te geven. Je ziet dat de mensen altijd blijven komen en altijd doorgaan. Uiteindelijk gaat het goed komen."

Maarten Akkermans van de Stichting Samen voor NAC denkt het antwoord wel te weten voor de grote belangstelling voor seizoenkaarten. "NAC is de grootste sociale werkplaats van Breda", zo zegt hij. "Het is mooi om bij elkaar te zijn en die club aan te moedigen. De club zit heel diep in Breda en dat is ook de redding van NAC."

Zorgen bij de NAC-aanhang

Het grote aantal verkochte seizoenkaarten zegt echter weinig over het vertrouwen dat de NAC-supporter heeft in een goede afloop van het komende seizoen. Directeur Eisenga wil met de Bredase club zo snel mogelijk, mits financieel verantwoord, terug naar de eredivisie. Een deel van de aanhang gelooft in een succesvolle missie, maar er zijn er ook genoeg die hun zorgen uitspreken.

Zoals Ton uit Breda, die dat gevoel prima vertolkt. "Ik verwacht er nog niet veel van, eerlijk gezegd", zo zegt hij, kijkend naar het komende seizoen. "Ik wacht op de versterkingen. Sceptisch? Dat is nog zacht uitgedrukt. Het begon goed met een paar leuke oefenwedstrijden, maar op het laatst werd er weer gerommeld. Ik hoop dat er nog wat leuks bij komt."

Bekijk de video met de verwachtingen van de supporters van NAC en lees daarna verder.

Nerveus tot aan de eerste wedstrijd

Directeur Luuc Eisenga begrijpt de zorgen van de NAC-fans wel. "Die zijn bij iedereen hetzelfde", zo zegt hij. "Iedereen wil dat we succesvol zijn en tot de de eerste wedstrijd is denk ik iedereen nerveus."

Toch straalt de directeur van NAC ook rust uit. "Ik heb er vertrouwen in dat het goed komt, want we zitten nog in de transferperiode. Als je gedegradeerd bent, heb je niet alles te willen en ga je winkelen met een relatief lege portemonnee. Dan moet je creatief zijn en dat zijn we tot nu toe. Er komen nog spelers bij, daar zijn we nog druk mee aan de gang."

Dat bevestigt ook technisch manager Tom van den Abbeele, die zelfs nog wat concreter is. "Er komen deze week drie spelers bij", zo zegt hij. Daar blijft het bij, want de Belg kan 'agendatechnisch' ook pas na deze week een interview geven. Misschien wel logisch, want Van den Abbeele moet aan de bak. Met de veertien spelers die afgelopen zondag op de open dag werden gepresenteerd, gaat promoveren zeker niet lukken.

Stoot ezel NAC zich wel aan dezelfde steen?

NAC is voor die doelstelling natuurlijk sterk afhankelijk van de kunsten en kwaliteiten van Tom van den Abbeele. Logisch, want hij is technisch manager en moet een zekere vorm van vrijheid van handelen en vertrouwen krijgen. Maar echt goede controle op het technische beleid ontbreekt nog altijd bij NAC.

Stoot deze ezel zich wel aan dezelfde steen? Het fiasco van vorig seizoen, technisch directeur Hans Smulders die zijn gang kon gaan, laat namelijk zien dat goed en deskundig toezicht onontbeerlijk is. Eigenlijk net het technisch beleid onder technisch directeur Graeme Rutjes, trainer Robert Maaskant, of zelfs het interim technisch hart met Pierre van Hooijdonk...

NAC-directeur Luuc Eisenga laat weten dat die situatie nog niet structureel is gewijzigd. "Nee, we werken wel met heel gedegen investeringsdocumenten waarin goed staat beschreven wat we met een speler willen en wat het effect is van de investering. Daar wordt binnen de Raad van Commissarissen wel door meerdere mensen naar gekeken."

Nog geen RvC-lid technische zaken

Punt is echter dat NAC sinds november 2018 nog altijd niemand met een gedegen, deskundige voetbalachtergrond permanent in de Raad van Commissarissen heeft zitten. Een lid technische zaken die een vinger aan de pols houdt voor de korte en lange termijn. De Bredase club heeft de functie wel uitstaan. Deze keer zelfs bezoldigd, zoals ook de nieuwe voorzitter moet zijn. Het duurt allemaal wel weer erg lang.

"Dat is niet van de dag van morgen en je wil ook de juiste persoon daar hebben", zegt directeur Eisenga, die hier overigens zelf niet verantwoordelijk voor is. Die klus is voor Nicole Edelenbos, momenteel interim-voorzitter van de Raad van Commissarissen. Bij NAC wordt overigens gefluisterd dat niemand op deze functies zit te wachten in verband met gevaar op imagoschade.

'We hopen er het beste van'

De supporters van NAC zijn het inmiddels wel gewend. Zo zagen zij al dat bij hun club eerst een trainer, toen een technisch manager en als laatste pas een algemeen directeur werd aangesteld. Zonder controlerend technisch bestuurslid is de nieuwe selectie voor een groot deel alweer samengesteld. Vaak met meerjarige contracten. Het paard is dus weer achter de wagen gespannen.

"Dat is lastig te zeggen", zo meent algemeen directeur directeur Eisenga toch nog. "Dat zullen de eerste wedstrijden uitwijzen. Haal je daar de punten dan hoor je niemand, maar haal je de punten niet dan is er iets om aan te wijzen. We doen het op dit moment met vereende krachten en hopen daar het beste van."

Hopen en bidden

Net als bij Luuc Eisenga is deze situatie natuurlijk ook technisch manager Tom van Abbeele niet aan te rekenen. Zijn kwaliteiten staan hier los van. De reden moet dan ook hogerop gezocht worden. Maar hopelijk is de Belg een schot in de roos en maakt hij van NAC op redelijke termijn wel die stabiele middenmotor in de eredivisie. De supporters van NAC kunnen voorlopig niets anders doen dan hopen en bidden dat het nu wel een keer goed uitpakt voor hun club.