Twan van Gendt besloot zijn eigen pad te volgen en is nu de nummer 1 van de wereld

We spreken Twan op de valreep voor zijn vlucht vertrekt naar de Spaanse zon. Want na een druk cross-schema is het de hoogste tijd voor vakantie. Maandag reist hij af naar Valencia. Dé fietsstad bij uitstek. "Maar mijn fiets laat ik thuis hoor", zegt hij lachend.

Twan van Gendt won de titel zaterdag in het Belgische Heusden-Zolder. De in Den Bosch geboren fietscrosser moet er nog steeds van bijkomen. Zijn roes uitslapen was er niet bij. Na een nacht doorhalen ging de wekker al vroeg. "Ik moest snel mijn spullen inpakken want ik moest uitchecken", lacht hij. Maar bijgekomen van alle aandacht en de overwinning an sich is hij nog lang niet.

"Het was fantastisch. Ook met al mijn vrienden die erbij waren. Dat maakt het des te bijzonderder." Het besef is er eigenlijk nog steeds niet. En zijn stem heeft hij ook nog steeds niet terug. Met een grijs op zijn gezicht: "Sorry voor mijn stem. Ik heb het leuk kunnen vieren met mijn vrienden."

'Werkte niet meer'

Deze overwinning is heel speciaal voor de BMX'er omdat hij zijn eigen weg is gegaan. Twan benadrukt dat de faciliteiten bij de nationale selectie perfect in orde zijn. "Maar voor mij werkte het niet meer. Ik wilde een programma wat echt op mij gericht was. Om het maximale uit mij te halen."

In het verleden heeft hij ook titels behaald. Maar nog nooit een wereldtitel. "In mijn jonge jaren was de concurrentie in mijn leeftijdscategorie te groot om wereldkampioen te kunnen worden." Goed was hij wel. Maar er was altijd iemand beter. "Ik zat er dan net achter en dan was ik weer geen nummer één."

Nieuwe trainer

Al negen jaar lang rijdt hij bij de top vijf van de wereld. "Maar elke keer was het net niet. En begin van dit seizoen ging het een stuk slechter dan ik eigenlijk zelf verwacht had. Het was nog erger dan net niet. Ik was gewoon niet goed genoeg." Na een moeilijke periode plukt hij dus nu toch de vruchten van zijn koerswijziging, samen met zijn nieuwe trainer.

Na zijn vakantie richt hij zijn pijlen op het volgende grote toernooi. Na een hoop tegenslagen is de titel een enorme motivatie om door te gaan. "Er is nu geen sprake meer van dat ik op korte termijn stop met BMX."