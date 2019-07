Chauffeur overleden bij ongeluk op A67, weg nog lange tijd dicht

ASTEN -

Bij een ongeluk met drie vrachtwagens op de A67 is maandagmiddag een chauffeur overleden. Dit meldt de brandweer. Het ongeluk gebeurde rond kwart over twaalf bij Asten. Een van de vrachtwagens vervoert gevaarlijke stoffen, zo laat de brandweer weten. De snelweg is in de richting van Eindhoven waarschijnlijk nog uren dicht tussen de afrit Liessel en Asten.