Vrachtwagen met gevaarlijke stoffen betrokken bij ongeluk A67, weg dicht richting Eindhoven

Op de A67 bij Someren zijn maandagmiddag rond kwart over twaalf twee vrachtwagens op elkaar gebotst. Een van de vrachtwagen vervoert gevaarlijke stoffen, zo laat de brandweer weten. De snelweg is in de richting van Eindhoven dicht tussen de afrit Liessel en Asten.

De schade is groot. Het ongeluk gebeurde in de file die was ontstaan na een eerder ongeluk waarbij een busje in de middenberm belandde.

In beide richtingen staat rond een uur een flinke file. De ANWB raadt aan om te rijden over de A2 en de A73. Er zijn veel hulpdiensten opgeroepen.