Vrachtwagenchauffeur omgekomen bij ongeluk op de A67

De snelweg was in de richting van Eindhoven gedeeltelijk dicht tussen de afrit Liessel en Asten. Eén rijstrook ging tijdelijk open tijdens de avondspits. De rest van de weg bleef tot maandagavond kwart over negen dicht.

Tweede ongeluk

Vanwege een tweede ongeluk met een vrachtwagen bij Helden is een ander gedeelte van de A67 afgesloten in de rijrichting Eindhoven. Naar verwachting gaat de weg maandagavond om elf uur pas weer open.

De container wordt weggetakeld. (Foto: Pim Verkoelen / SQ Vision Mediaprodukties)

Derde vrachtwagen nog niet weggesleept

Twee van de drie vrachtwagens die zijn betrokken bij het ongeluk werden al voor de avondspits weggesleept. Het afvoeren van de derde vrachtwagen met gevaarlijke stoffen nam nog enkele uren extra in beslag.

Een kraan is ter plaatse gekomen om de container over te hangen in een oplegger. (Foto: Pim Verkoelen / SQ Vision)

'Bepaald zuur'

Er lekte vloeistof uit een vrachtwagen die gevaarlijke stoffen vervoert. "Het is een geringe lekkage van een gevaarlijke vloeistof", zegt een woordvoerder van de brandweer. Wat voor vloeistof moet volgens hem nog worden vastgesteld, maar het levert geen gevaar op voor de omgeving.

Het ongeluk met de vrachtwagens gebeurde in de file die was ontstaan na een eerder ongeluk waarbij een busje in de middenberm belandde. Er kwamen veel hulpdiensten ter plekke. Zo landde een traumahelikopter op de snelweg.

Onderzoek ter plaatse afgerond

De toedracht van het ongeval is onbekend. De politie heeft het technisch onderzoek ter plaatse afgerond en doet verder onderzoek naar de toedracht.