Vrachtwagenchauffeur omgekomen bij ongeluk op de A67, snelweg tot 21.00 uur dicht

Het advies is om te rijden via Roermond, over de A73 en de A2.

Uit de vrachtwagen met gevaarlijke stoffen lekt een vloeistof. Volgens de brandweer gaat het om een 'bepaald zuur'. Het is nog niet duidelijk wat precies. Maar volgens een woordvoerder levert het geen gevaar voor de omgeving op. Ook lekt een van de vrachtwagens diesel.

Het ongeluk met de vrachtwagens gebeurde in de file die was ontstaan na een eerder ongeluk waarbij een busje in de middenberm belandde. Er kwamen veel hulpdiensten ter plekke. Zo landde een traumahelikopter op de snelweg.

Verkeer ingesloten

Verkeer dat ingesloten was geraakt tussen Liessel en Asten werd vanaf halfdrie via de linkerrijstrook voorbij het ongeval geleid.