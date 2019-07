140 vaten en jerrycans gedumpt in de Roosendaalse Vliet

Drugsvaten gedumpt in Roosendaalse Vliet

Zeker 140 vaten en jerrycans zijn maandagochtend gedumpt in de Roosendaalse Vliet. De politie onderzoekt of het om drugsafval gaat.

Rond half elf kreeg de politie de eerste melding binnen. Mogelijk zijn de vaten zondagnacht gedumpt vanaf een vissersplaats. Door de wind zijn de vaten over een lengte van een kilometer over het water verspreid. Ze zijn goed gevuld en afgesloten en hebben waarschijnlijk niet in het water gelekt.

Inmiddels zijn alle vaten en jerrycans door experts opgeruimd. De politie onderzoekt wat er precies in de vaten zit.