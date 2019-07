Vernielde ramen en opengebroken deuren: zwembad De Meermin in Steenbergen dicht na inbraak

Vandalen hebben zondagnacht vernielingen aangebracht in openluchtzwembad De Meermin in Steenbergen. Meerdere ruiten zijn vernield en ook de deuren van het zwembad werden opengebroken. Ook is geprobeerd de kassalade mee te nemen.

Het zwembad zou maandag eigenlijk open zijn voor het publiek, maar moet noodgedwongen dicht blijven vanwege al het glas dat op de grond ligt. "Ze zijn binnen flink op zoek geweest", vertelt Chris Methorst, woordvoerder bij de gemeente. "Gelukkig hebben we ze op camera staan. De beelden zijn overgedragen aan de politie."

Of dat er nog meer is vernield, is nog niet duidelijk. "De dagelijkse systeemcheck moet nog gedaan worden. Het zwemwater wordt verwarmd door zonnecollectoren. We weten niet of ze daar ook dingen hebben vernield." Daarom is het nog onduidelijk wanneer het zwembad weer opengaat. Als het aan badmeester Leo Holierhoek ligt, is het zwembad dinsdag weer open. "Ik gun ze dat plezier niet."

Het zwembad is vaker slachtoffer geweest van vandalisme. Zo werd een aantal jaar geleden het bad vernield waardoor er tienduizenden liters water wegstroomden. Ook de zonnecollectoren zijn al eens vernield.