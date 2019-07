Man slaat en schopt zijn vriendin bewusteloos en gooit haar bij polder Waspik uit zijn auto

WAALWIJK -

Een 21-jarige man uit Waalwijk is zondagnacht opgepakt in het huis van zijn moeder. Hij had in zijn auto zijn vriendin uit Dongen meerdere keren geslagen, aan haar haar getrokken en tegen haar hoofd getrapt. Hierdoor raakte ze even buiten bewustzijn. De man had haar daarna uit de auto gegooid ergens in de polder bij Waspik.