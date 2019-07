Afbouw Tilburgse kermis attractie op zich: 'Ik kwam speciaal van de camping om te kijken'

Wie had gedacht dat het met de drukte in Tilburg is gedaan nu zondag een eind is gekomen aan de kermis, komt bedrogen uit. De afbouw van het evenement, die maandag in volle gang was, is een attractie op zich.

Wie deze maandag de skyline van de binnenstad bekeek, zou denken dat het een enorme bouwput is. Zoveel hijskranen stonden er om de kermisattracties af te breken. Het afbouwen trekt behoorlijk wat toeschouwers.



Jammer, maar begrijpelijk

Hans van Bladel (70) woont al zijn hele leven aan het Piusplein in Tilburg. “Vroeger was het echt handwerk, nu staan ze met kastjes een kraan te bedienen en vouwt de helft van de attracties zich automatisch op.” Ergens vindt hij dit wel jammer, maar nu de attracties alsmaar groter en hoger worden, snapt hij het wel.



Sinds zijn tiende is hij een meer dan geïnteresseerd toeschouwer op de dag na de afsluiting van de kermis. “Toen ik nog op de camping stond, reed ik hiervoor speciaal een dagje terug naar Tilburg. Ik vind het leuker dan de kermis zelf.” Nou ja, niet helemaal: Van Bladel moet toegeven dat hij met zijn kinderen geregeld de kermis heeft bezocht. “We zijn er allemaal mee opgegroeid."



'Interessanter dan de kermis'

Ook Rob zit, op zijn fiets, aandachtig naar het afbreken van de tachtig meter hoge zweefmolen te kijken. “Ik had vroeger een eigen garage en hou van techniek. Dan is dit erg interessant, interessanter dan de kermis zelf in ieder geval.” De Tilburger ziet hoe van onderaf steeds meer delen van de toren worden weggehaald.



Bij de 'Breakdancer' staat een man die zelf veertig jaar heeft meegeholpen op de kermis.”Elk jaar hielp ik mee met het op- en afbouwen. Ik kom er nog graag naar kijken, het is toch een beetje nostalgie voor mij.” De man is een echte fan: hij bezoekt elk jaar de kermissen van Best, Eindhoven en Tilburg en is ook graag getuige van het afbouwen.





'Zo vernuftig'

Een wat oudere man op zijn fiets kijkt eveneens zijn ogen uit bij de afbouw van de Booster voor Café Philip. “Vijftig jaar geleden was het zo weg, dan namen ze alles zo op een kar mee. Nu is het zo vernuftig, ik vind de op- en afbouw interessanter dan de kermis zelf, maar dat kan ook aan mijn leeftijd liggen”, zegt hij lachend.



Waar veel Tilburgers kijken naar het afbouwen is het voor Jan Koldewijn zweten geblazen. “Wij gaan naar Lemmer. Binnen zes uur moet de Breakdancer opgeruimd zijn.” Dat valt nog mee. “Mijn overbuurman", vertelt Koldewijn, "is een goede twaalf uur bezig en anderen wel langer dan een dag.” Tot groot plezier van de afbouwtoeristen.