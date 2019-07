Primeur: Daags na de Tour Boxmeer live op website en app van Omroep Brabant

Met de live-uitzending heeft Boxmeer een primeur. Nooit eerder was een criterium live te volgen. Het publiek langs het parcours kan op vier grote schermen de wedstrijd goed volgen en de thuisblijvers kunnen terecht op de website en app van Omroep Brabant.

Steven Kruijswijk uit Nuenen, Dylan Groenewegen en Mike Teunissen uit Rosmalen, die twee dagen de gele trui droeg, zijn maandagavond de grote publiekstrekkers. Nog eens zes van de elf Nederlandse Tourrenners verschijnen ook aan de start.

Groenewegen en Teunissen wonnen elk een etappe. Hun ploeggenoot Kruijswijk werd derde in het eindklassement en hij stond zondag op het podium in Parijs. Voor het eerst in zijn loopbaan.

Wout Poels

Behalve het Jumbo-trio zijn Wout Poels en Dylan van Baarle (beiden van Ineos, de equipe van Tourwinnaar Egan Bernal) van de partij. Andere deelnemers zijn Bauke Mollema en Koen de Kort uit Liempde (Trek-Segafredo), Cees Bol (Sunweb) en Sebastian Langeveld (EF). Van de Nederlandse Tourrenners zijn Niki Terpstra en Wilco Kelderman er vanwege blessures niet bij in Boxmeer.



Eerder op de dag kwamen onder anderen amateurs en de nationale vrouwenelite al in actie. Hun koersen droegen bij aan de stemming, die er maandag al vroeg inzat. Veel bezoekers van het evenement komen immers niet alleen voor de wedstrijd van de profs, die om halfnegen begint. Ze komen voor de sfeer, een biertje (of meer) en om mensen te bekijken.



'Gezellig feest'

"Boxmeer blijft leuk, het is elk jaar een gezellig feest", vertelt een wat oudere toeschouwer. Voor de spanning wordt het criterium niet opgezocht, zo lijkt het. Voor menig toeschouwer staat al vast wie er gaat winnen. "Er is maar één die het gegund is. Steven Kruijswijk", zegt een man, die al een mooi plaatsje langs het parcours heeft opgezocht.



Om het criterium toegankelijker te maken werd enkele jaren geleden besloten geen entree te heffen. Bezoekers wordt wel om een vrijwillige bijdrage gevraagd en één van de collectanten heeft over de giften niet te klagen. "Zo kan de wedstrijd volgend jaar ook weer doorgaan", stelt ze tevreden vast.