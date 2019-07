Primeur: Daags na de Tour live op website en app Omroep Brabant

Met de live-uitzending heeft Boxmeer een primeur. Nooit eerder was een criterium live te volgen. Het publiek langs het parcours kan op vier grote schermen de wedstrijd goed volgen en de thuisblijvers kunnen terecht op de de website en app van Omroep Brabant.



Steven Kruijswijk uit Nuenen, Dylan Groenewegen en gele truigdrager Mike Teunissen zijn de grote publiekstrekkers van Daags na de Tour in Boxmeer. In totaal zijn negen van de elf Nederlandse tourrenners actief in Boxmeer.

Groenewegen en Teunissen wonnen elk een etappe, Kruijswijk werd derde in het algemeen klassement en stond zondag op het podium in Parijs.

Wout Poels

Naast het Jumbo-trio zijn ook Wout Poels en Dylan van Baarle (beiden Ineos) van de partij. Andere renners zijn Bauke Mollema en Koen de Kort (Trek-Segafredo), Cees Bol (Sunweb) en Sebastian Langeveld (EF).

De Tourrenners Niki Terpstra en Wilco Kelderman, die eerder de Tour verlieten, zijn er vanwege blessures niet bij in Boxmeer.