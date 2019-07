Snelweg A67 richting Eindhoven tot 23.00 uur dicht na tweede vrachtwagenongeluk

LIESSEL -

Op de A67 bij afrit Helden is maandag aan het einde van de middag een vrachtwagen gekanteld. De weg is daardoor dicht in de richting van Eindhoven. Het is niet duidelijk of de chauffeur gewond is geraakt bij het ongeluk. Het is het tweede ongeluk in korte tijd op de A67. Eerder op de dag kwamen drie vrachtwagens met elkaar in botsing bij Asten. Daarbij viel een dode. Naar verwachting is de weg in de rijrichting tot elf uur afgesloten.