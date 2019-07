Twee ongelukken met vrachtwagens zorgden maandag voor chaos op de A67

De vrachtwagen is geschaard (foto: Harrie Grijseels / SQ Vision Mediaprodukties).

De A67 was maandag een groot deel van de dag afgesloten tussen Venlo en Eindhoven. Door twee ongelukken waarbij vrachtwagens waren betrokken was de weg lange tijd dicht. Bij afrit Helden kantelde maandag aan het einde van de middag een vrachtwagen. Eerder op de dag kwamen drie vrachtwagens met elkaar in botsing bij Asten. Daarbij kwam een chauffeur om het leven.

De weg was dicht vanaf Helden. Het verkeer richting Eindhoven werd stapvoets omgeleid via een verzorgingsplaats. Omrijden kon via de A73 en de A2.

De vrachtwagen, een bulkwagen, was gevuld met plastic granulaat. Deze heeft voor flinke schade gezorgd aan het asfalt. Het repareren duurde langer dan verwacht.

Weer ongeluk

Het was het tweede ongeluk in korte tijd op de A67. Eerder op de dag kwamen drie vrachtwagens met elkaar in botsing bij Asten. Daarbij viel een dode. Iets na negen uur maandagavond ging de weg daar weer open.