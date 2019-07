Hoe werd voorkomen dat camping Linberg een 'Fort Oranje' werd: 'We zijn op de goede weg'

Zo'n zeven jaar geleden besloot eigenaar Jaap van den Berg dat het roer om moest. De oude hal met tennis- en bowlingbanen bouwde hij om tot Kids Wonderland, een groot indoorspeelpaleis. “De bezoekers zijn echt verrast als ze binnenkomen. Dat denk ik: ja, we zijn op de goede weg."

De speelhal is een groot succes bij het jonge publiek. “Je kunt hier echt alles doen”, zegt een jongen. “Je kunt klimmen en er zijn trampolines.” Een ander geniet ervan dat hij lekker druk kan doen. “Al je thuiskomt, dan ben je helemaal moe”, zegt hij.

Pakket maatregelen

Niet alleen de speelhal werd gebouwd, ook op de camping zelf werden veranderingen doorgevoerd. Zo worden nieuwe gasten gescreend en worden regels beter gecontroleerd. Van den Berg is bezig om de velden met chalets opnieuw in te delen. Er mogen er minder mensen permanent wonen en er zijn meer stacaravans voor vakantiegangers. Een heel pakket aan maatregelen dus.

Dat die maatregelen aanslaan, wordt op de camping wel gemerkt. “Er komt nu wel ander volk”, zegt Lenny. Ze komt uit Rotterdam en samen met haar man Joop verblijft ze al jaren in een chalet op de camping. “Vroeger merkte je wel dat de regels helemaal niet gecontroleerd werden en dat is nu heel anders”, zegt Joop. “Het is 80 procent verbeterd.”

'Piemel uit de broek'

Ook het echtpaar Wim en Annie Lieshout heeft de veranderingen gezien. “We zijn hier gekomen door de vader van Jaap, die kennen we uit Den Haag. We staan hier al 43 jaar”, legt Wim uit. Volgens het stel is het een ontzettend gezellige camping, waar de mensen veel Rotterdamse en Haagse humor hebben. Maar de slechtere tijden hebben ze ook gekend. “Er waren mensen bij die ’s nachts vervelend gingen doen. Ze haalden dan bijvoorbeeld hun piemel uit hun broek”, zegt Annie, “maar het asociale is er nu wel vanaf.”

Gerard de Jong uit Geertruidenberg is er vooral heel trots op hoe Van den Berg de problemen heeft opgelost. “Hij heeft het hard en goed aangepakt en daar zijn we heel erg blij mee.”

Van den Berg snapt wel hoe het bij andere campings toch fout kan gaan. “Als wij zeven jaar geleden niet het roer hadden omgegooid en flink hadden geïnvesteerd was het hier ook fout gegaan”, zegt hij. “Tijdens de crisis tien jaar geleden kochten mensen minder chalets. Dan verouderen ze. Ook was er meer permanente bewoning en dan krijg je mensen op je camping die je er eigenlijk niet wilt hebben. Dan kom je in een neerwaartse spiraal. Je ziet dat op sommige campings in Brabant helaas wel gebeuren.”

Gelukkig gaat het met camping Linberg dus inmiddels wel weer beter. De camping bestaat al sinds 1972, de ouders van Jaap zijn ermee begonnen. Hij hoopt binnenkort de florerende camping aan de derde generatie over te kunnen dragen.

