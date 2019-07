Mark van Bommel kijkt, ondanks verlies tegen Ajax, met vertrouwen vooruit naar clash met FC Basel

PSV is klaar voor de terugwedstrijd in de tweede voorronde van de Champions League met FC Basel. Dat vertelde trainer Mark van Bommel tijdens het perspraatje vooraf. PSV heeft in Zwitserland aan een gelijkspel genoeg voor de volgende ronde, maar daar gaat de trainer van PSV niet op gokken. “Natuurlijk gaan we voor de winst.”

De redelijk kansloze 2-0 nederlaag van afgelopen weekend in Amsterdam hoeft volgens Van Bommel geen negatieve uitwerking te hebben voor het beslissende treffen met FC Basel van dinsdagavond. “Als je de wedstrijd terugziet, hebben we helemaal niet kansloos verloren en kregen we nog een aantal kansen. Maar we hebben op cruciale momenten fouten gemaakt en niet laten zien dat we kerels zijn.”

Volgens doelman Jeroen Zoet doet de nederlaag van afgelopen zaterdag 'natuurlijk pijn', maar hij en zijn medespelers hoeven niet te schakelen voor het belangrijke treffen van dinsdag. "De komende wedstrijd is de belangrijkste. We kunnen het nu wel telkens hebben over de vorige wedstrijden, maar die tellen niet meer."

Tekst gaat door onder de tweet.

Voorsprong

PSV verdedigt in de Zwitserse stad een 3-2 overwinning uit de heenwedstrijd in Eindhoven. De Eindhovenaren waren dat duel de betere, maar stonden na 75 minuten wel met 1-2 achter. Door doelpunten van Sam Lammers en Donyell Malen won PSV alsnog in extremis. Maar de twee uitdoelpunten die Basel wist te maken, kunnen zomaar goud waard zijn. “Maar wij hebben er wel drie gemaakt. Zij moeten winnen, maar dat betekent niet dat wij niet vol voor de winst gaan.”



FC Basel liet in Eindhoven weinig zien. Veel initiatief namen de Zwitsers niet, maar Zoet verwacht geen compleet ander spelend Basel dinsdagavond. "Het enige verschil is dat zij moeten winnen. Ze zullen doordat ze thuis spelen wat opportunistischer zijn."

Tekst gaat door onder de tweet.

PSV is met een selectie van twintig man afgereisd naar Basel. Onder andere met Gastón Pereiro. De Uruguyaan was al even terug van de Copa America, maar maakte nog geen deel uit van de wedstrijdselectie. Van Bommel mist dinsdagavond wel zijn eerste aanvoerder Ibrahim Afellay, Toni Lato en Sam Lammers. De middenvelder raakte geblesseerd in het duel met Ajax om de Johan Cruijff Schaal en die blessure ziet er nu, drie dagen later niet goed uit. "Meer kan en mag ik er ook niet over zeggen", zei de PSV-trainer.