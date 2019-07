Tourwinnaar Egan Bernal woensdag in Acht van Chaam te bewonderen

Tourwinnaar Bernal en Kruijswijk starten woensdag in Chaam (Foto: ANP)

CHAAM -

De organisatie van het wielercriterium De Acht van Chaam is erin geslaagd om tourwinnaar Egan Bernal te strikken. De Colombiaan staat woensdagavond in Chaam aan het vertrek naast veel Nederlandse toprenners. De tourwinnaar treft onder meer Steven Kruijswijk uit Nuenen die als derde eindigde in de Tour de France.