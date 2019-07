Philip Heijnen kent zijn plek in het peloton met ‘grote namen uit de Tour’

Zij aan zij met onder meer gele truidrager Mike Teunissen, Steven Kruijswijk en etappewinnaar Dylan Groenewegen draaide hij zijn rondjes rond kerk mee. “Het was supergaaf. In de winkelstraat stond een flinke mensenmassa, mooi om daar doorheen te rijden. Het rook er wel naar bier”, vertelt Heijen in het radioprogramma Wakker! van Omroep Brabant. Waar de grote namen in, al dan niet geleende, dure auto’s naar Boxmeer waren afgezakt, kwam Heijnen maandagavond op de fiets vanuit Oeffelt naar Boxmeer.

Philip genoot van het meerijden met de grote jongens, tijdens de koers was er zelfs plaats voor een kort praatje. “Bijvoorbeeld hoe het met ze gaat en zo”, verklapt Philip.

Over dat de winnaar van het criterium afgesproken werk zou zijn, wil hij niet veel kwijt. “Ik ken mijn plaats in het peloton. Het publiek komt niet voor mij naar Boxmeer”, vertelt hij lachend. Heijnen eindigde als dertiende in zijn eerste Daags na de Tour. Na een korte vakantie, gaat de renner zich voorbereiden op de komende baanwedstrijden.