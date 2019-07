‘Rond middernacht kon de kurk van de fles’, Acht van Chaam strikt Tourwinnaar Egan Bernal

Financieel was de organisatie van de Acht van Chaam er al uit met de renner, maar was hij ook bereid om woensdag naar Chaam te komen? En dan hebben we het over Tourwinnaar Egan Bernal. "Tot middernacht hebben we in spanning gezeten”, vertelt Theo van der Westerlaken van de organisatie van het wielercriterium. Rond middernacht kwam het verlossende woord van het management: Bernal rijdt Acht van Chaam.

“Dat is toch de kers op de taart”, zegt Van der Westerlaken in het radioprogramma Wakker! van Omroep Brabant. "We hebben meteen de kurk van de champagnefles getrokken. En de nummer 1 én de nummer 3 van de Tour de France aan de start. Dat is geweldig!”

Tweede plan

Van der Westerlaken: “Dat Bernal aan de start verschijnt wil niet zeggen dat Steven Kruijswijk naar het tweede plan verschuift. We gaan Steven uitgebreid huldigen voor zijn prachtige prestatie.”

Over het startgeld van de Tourwinnaar, wil hij niets kwijt. “Ik zit al heel wat jaartjes in het vak. We maken nooit bedragen bekend.” Nog een heikel punt: welke renner ‘mag’ woensdag het criterium winnen. “Daar bemoeien we ons ook niet mee. Dat is aan de renners zelf. Zij zijn de artiesten.”

Bernal, die zondag werd gehuldigd als eerste Colombiaanse winnaar in de geschiedenis van de Tour de France, reed maandagavond al een criterium in het Belgische Aalst. Dinsdag rijdt hij in Roeselare, eveneens in België. De Nederlandse wielerliefhebbers kunnen woensdag in Chaam de Tourwinnaar in levende lijve zien.