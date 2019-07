‘Neem een student in huis en los het tekort aan studentenkamers op', zegt CDA Tilburg

Wie overweegt om een student in huis te nemen, denkt misschien aan een luidruchtige, feestende twintiger die alleen maar overlast veroorzaakt. Maar volgens het raadslid valt dat hartstikke mee.

“Studenten die een master komen doen of een uitwisseling hebben van een half jaar, moeten een flink bedrag neerleggen daarvoor en zijn dus gemotiveerd. Als er een goede match is tussen huurder en verhuurder, kan dat juist voor een mooie tijd zorgen. Hoe leuk is het om een student uit Portugal of Spanje in huis te halen en gezelschap te hebben?”, zegt Gimbrère.

Noodzaak

CDA Tilburg maakt zich zorgen over het tekort omdat het aantal internationale studenten toeneemt, maar het aantal kamers sterk achterloopt. “Zo kan het voorkomen dat een internationaal student noodgedwongen naar een camping moet om de eerste weken door te brengen. Wij vinden niet dat Tilburg zich zo moet presenteren. We willen een gastvrije stad zijn, daar hoort ook geschikte huisvesting bij.”

CDA Tilburg heeft een oplossing voor het kamertekort in Tilburg.

5000 euro

Naast het gezelschap, heb je er natuurlijk ook financiële voordelen van. “Het kan een leuke bijverdienste zijn. Je mag meer dan 5000 euro belastingvrij ontvangen als verhuurder van een kamer en je hebt daar ook geen vergunning voor nodig.” Let wel op: bij huurwoningen kun je gekort worden op je toeslagen én heb je in sommige gevallen toestemming nodig van je verhuurder.

Op dinsdag 13 augustus houdt het CDA een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden bij Esplanade op Tilburg University. “Maar er hebben zich al mensen bij ons gemeld die een student in huis willen nemen", zegt Ton Gimbrère. Hij verhuurt zelf overigens nog geen kamer in zijn huis. “Daar moet ik het nog met mijn vrouw over hebben”, zegt hij lachend.