Schoonmaaksters van shishalounge vonden handgranaten: 'We moesten maken dat we wegkwamen'

"We moesten maken dat we wegkwamen", vertelt schoonmaakster Petra. "Ik sta nog te shaken. Dit zie je in een film. Ik kijk dat soort actiefilms graag maar ik vind er nu geen bal aan."

De politie meldde dinsdagochtend dat er mogelijk een explosief voor de deur van de lounge lag. De politie kan niet bevestigen dat het inderdaad om twee handgranaten gaat.

Vreemd voorwerp

Volgens de schoonmaakster die een van de vermoedelijke handgranaten vond, zag het voorwerp er vreemd uit. "Ik dacht: dat hoort niet. Dit is gevaarlijk", vertelt ze. Zij en haar collega belden de politie. "Ik dacht de wijkagent komt even. Maar er kwam meteen heel veel politie opaf." Het bleek dus mogelijk om een handgranaat te gaan.

Een shishalounge is een café waar de bezoekers waterpijp kunnen roken. De EOD is inmiddels bij de horecagelegenheid voor nader onderzoek.