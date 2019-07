Joep wordt per ongeluk wereldberoemd dankzij Netflix: 'Wat overkomt me nu toch allemaal?'

"Dat was wel even slikken", zegt Joep Vermolen uit Eindhoven over het moment dat hij hoorde dat Netflix de serie 'Toon' heeft aangekocht. Hoewel het nooit zijn ambitie was, zou dit zomaar kunnen betekenen dat hij straks wereldberoemd wordt. Hij schreef de serie en bleek uiteindelijk, zonder enige acteerervaring, de beste kandidaat om de hoofdrol te spelen.

De komedieserie was alleen te zien voor abonnees van KPN, maar nu heeft Netflix de serie aangekocht. Dat betekent dat de serie straks wereldwijd te zien is. De serie gaat over Toon, een wat onhandige componist die reclamejingles maakt.

Op een feestje wordt hij onder druk gezet om een liedje te spelen. Dat wordt gefilmd en op YouTube gezet. Dit filmpje gaat viraal en zo wordt hij tegen zijn wil in één klap beroemd. Sindsdien is zijn doel om niet meer beroemd te zijn. Wanneer de serie op Netflix komt, is nog onbekend.

Joep lijkt op Toon

Het leven van Joep Vermolen lijkt erg op dat van Toon. Hij was ook ooit componist en wilde ook niet beroemd worden. “Ik bedacht de serie samen met mijn vrienden, die ook scenarioschrijvers zijn, Beer ten Kate en Dirk van Pelt. Het moest gaan over ons alledaagse leven en de ongemakkelijke momenten”, begint Joep te vertellen. Toen bleek dat de serie op tv zou komen, raakte ik een beetje in paniek. Ik had namelijk nog nooit geacteerd en ik wilde niet met m’n hoofd op tv.”

Joep heeft toen voorgesteld om een echte acteur in te huren. “Maar uiteindelijk bleek dat ik er toch aan moest geloven, omdat dat het beste over zou komen. Ik raakte namelijk in paniek van het idee dat ik op tv zou komen en het personage Toon natuurlijk ook.”

Even slikken

Van de twee miljoen abonnees van KPN naar de bijna 150 miljoen abonnees van Netflix: dat is wel even andere koek. Voor Joep, die eigenlijk niet van plan was beroemd te worden, is het dan ook even slikken.

“Ik sta net wat sterker in mijn schoenen dan mijn personage Toon, maar ik heb wel een gezonde dosis spanning. Ik denk nog steeds: wat overkomt me nu toch allemaal? Ik ben wel heel blij dat het is gelukt en ik ben vooral heel benieuwd naar de reacties”, zegt Joep.

Waar Toon er alles aan wil doen om niet meer beroemd te zijn, wil Joep zich vanaf nu juist meer gaan bezighouden met film en tv. “Ik ben het vak nog een beetje aan het ontdekken, maar ik heb wel echt iets gevonden wat ik superleuk vind om te doen. Eén ding is zeker: met Beer ten Kate en Dirk van Pelt ga ik nog veel meer maken.”

Om bekend te maken dat 'Toon' straks op Netflix is te zien, zijn acteurs Luka Peros en Enrique Arce van de populaire Spaanse serie La Casa de Papel ingeschakeld: