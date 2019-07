Twee handgranaten voor shishalounge in Bergen op Zoom zijn opgeruimd door EOD

BERGEN OP ZOOM -

De twee vermoedelijke handgranaten die dinsdagochtend zijn gevonden bij het waterpijpcafé Pure Lounge aan de Antwerpsestraatweg in Bergen op Zoom, zijn opgeruimd door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD). De twee explosieven worden naar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) gebracht. "Daar wordt onderzocht of we te maken hebben met echte handgranaten", meldt een woordvoerder van de politie.