Computerkraker die tonnen buitmaakte bij bedrijven moet de cel in en moet schadevergoeding betalen

De man hackte een e-mailcorrespondentie rond een grote zakendeal tussen een bedrijf in België en een bedrijf in Jordanië. Hij paste het bankrekeningnummer aan en kreeg hierdoor tonnen bijgeschreven toen de deal beklonken was. Het Belgische bedrijf maakte melding van fraude toen het erachter kwam dat het geld verdwenen was.

Geld naar familieleden

Het geld werd door de hacker doorgesluisd naar 26 mensen onder wie een paar familieleden. Zij mochten tussen de 1000 en 1500 euro houden en de rest contant aan de man geven.

De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie twee weken geleden. De man ontkent dat hij iets te maken heeft met de zaak. In voorarrest heeft hij al een jaar van zijn straf uitgezeten.

