André beloofde zijn vader op zijn sterfbed dat hij voor zijn snackbar zou zorgen, nu valt het doek

De zaak ligt aan de provinciale weg N324 tussen Oss en Grave. Het verkeer op de kruising N324/Tolschestraat bij Velp wordt nu nog in goede banen geleid door verkeerslichten, maar die moeten straks plaatsmaken voor een nieuwe rotonde. En dat geldt ook voor het frietkot.

Erfenis van zijn vader

Een moeilijk moment voor André en zijn familie. "Na 62 jaar komt er een einde aan onze frietzaak. Dat ga ik wel echt missen. Ik liep hier vroeger in mijn luier rond." De cafetaria groeide met de jaren. "Het begon met een wagentje op wielen en na jaren mocht het een vaste keet worden. Er kwamen steeds meer plankjes bij. In de lengte en in de breedte", lacht André. Sinds 2007 staat het frietkot er zoals het nu is.

Zijn vader runde al die tijd de cafetaria, tot hij acht jaar geleden overleed. André nam destijds het stokje over, samen met zijn zoon. ''Ik heb toen een tuinstoel op het dak gezet zodat hij altijd mee kon kijken. Straks kan ik zeggen dat ik altijd goed voor zijn friettent heb gezorgd", vertelt de eigenaar.

Bekijk de video:

Dubbelbaan

Dat André de friettent overnam, klinkt misschien vanzelfsprekend, maar dat was het niet. André Koolen werkt namelijk ook fulltime in ploegendiensten bij Heineken. "Maar ik zie dit niet als werk, hè", reageert André enigszins verbaasd. "Iets wat je heel leuk vindt, voelt niet als werken. Het is meer een hobby voor mij."

Maar hoe combineer je twee banen? "Ik werk bij de bierbrouwer maar acht uur per dag. Voor of na mijn ploegendienst gooi ik vaak de deur open van onze snackbar. Tussendoor kan ik dan nog een paar uurtjes slapen. En als ik een keer niet kan, nemen mijn vrouw of kinderen het over."

In de verkoop

Zondag 11 augustus bakt hij met pijn in het hart zijn laatste frietjes. Hij hoopt dat de frietzaak van zijn vader nog een nieuwe bestemming krijgt, maar dan zonder André.

"Deze snackbar op een andere plek, dat kán gewoon niet. Dat is een plek zonder geschiedenis. Zonder mijn geschiedenis." Wie dat wel aandurft kan het frietkot kopen voor 15.000 euro. "Maar voor mij is het klaar. Zo is het nou eenmaal. Daar moet je dan ook niet heel ingewikkeld over doen, hoor!", zegt Koolen. "En weet je, Velp krijgt er een mooie rotonde voor terug".