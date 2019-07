Gewapende overval op Kruidvat Veghel, wapen gevonden in vijver in de buurt

In een vijver aan de Spreeuwendonk in Veghel is een wapen gevonden. (Foto: Sander van Gils / SQ Vision)

VEGHEL -

De drogisterij van Kruidvat aan de Bunders in Veghel is dinsdagmiddag overvallen door een man. Hij bedreigde een medewerker met iets wat op een vuurwapen leek, meldt de politie. Daarna sloeg hij op de vlucht. Er werd onder meer met een politiehelikopter naar hem gezocht, maar hij is nog niet gepakt. In een vijver in de buurt werd aan het begin van de avond een wapen gevonden.