Hoe haal je de Tourwinnaar naar de Acht van Chaam? Gewoon (veel) geld bieden!

Woensdagochtend beginnen de eerste wielerwedstrijden al in Chaam. Aan het eind van de middag wordt de wedstrijd verreden waarin Bernal meerijdt maar ook Steven Kruiswijk en Dylan Groenewegen. En al het wielergeweld wordt omringd met een feestprogramma dat dinsdagavond al begint met de 'Nacht van Chaam'.

Koijen schat dat hij woensdag ruim 10.000 mensen naar Chaam lokt. Het waren er ooit meer, dat weet hij ook wel. In de tijd dat Nederlanders nog niet naar het buitenland op vakantie gingen (of helemaal niet op vakantie) kon je tijdens de Acht van Chaam over de hoofden lopen. Koijen schat dat er afleveringen zijn geweest met 30.000 bezoekers.

Een kwestie van contacten

Het is een kwestie van contacten, van mensen kennen uit de wielerwereld. En zo kregen ze bij de Acht van Chaam een telefoontje dat Egan Bernal 'beschikbaar' was. "En dan is het een kwestie van bieden", zegt de voorzitter.

Tienduizenden euro's kost het om de Colombiaanse Tourwinnaar naar Chaam te halen. En dat is een bedrag waar het bestuur van de ronde wel over na moest denken. De begroting van pakweg 200.000 euro was al voor een groot deel op aan de kosten voor de andere renners.

Extra kaartverkoop

Maar Bernal trekt meer bezoekers en die moeten toch allemaal een kaartje kopen? Koijen knikt, maar aarzelt ook. "Ik denk dat die extra inkomsten niet opwegen tegen de kosten", zegt hij dan. "Ik ga ervanuit dat we een gat in de begroting hebben."

Waarom doe je het dan? Die vraag is niet onlogisch. Koijen hoeft er niet lang over te denken. "De Acht van Chaam is cultureel erfgoed," zegt hij. "Wij willen hier de beste renners aan het publiek laten zien. Dat is waar dit criterium over gaat. Bernal rijdt maar één wedstrijd in Nederland. En dat is hier in Chaam. Dat is toch mooi."

Heel snel en heel even

En daarom wordt er een jaar lang vergaderd en ingepraat op sponsors en andere geldschieters en overlegd met bemiddelaars uit de wielerwereld... om wat Ad Koijen en vele andere wielerliefhebbers zien als de groten der aarde heel snel (en dus maar heel even) door de Dorpsstraat van Chaam te zien rijden.

Koijen moet lachen om de vraag. Denk je dat Bernal Chaam kent? "Nee," zegt hij. "Ik denk dat het hem helemaal niets zegt."