Dodelijk ongeluk in Etten-Leur: jongen die auto bestuurde is 17 en heeft geen rijbewijs

De bestuurder van de auto die zondagnacht betrokken was bij het dodelijk ongeluk op de Strijpenseweg in Etten-Leur is een jongen van zeventien uit Zevenbergen. Hij heeft geen rijbewijs, zo bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie dinsdagmiddag. Bij het ongeluk kwam een jongen van zeventien die in de auto zat om het leven.

De bestuurder werd na het ongeluk aangehouden voor verhoor en weer vrijgelaten. De jongen had niet gedronken en ook was er geen drugs in het spel. De jongen wordt niet voorgeleid en hij wordt dus ook niet langer vastgehouden, laat een woordvoerder van het OM weten. Dat hij geen rijbewijs heeft, is hiervoor niet voldoende reden. "En verder is er geen sprake van verzwarende omstandigheden", aldus de woordvoerder.

Of hij wordt vervolgd, is nog niet duidelijk. Die beslissing wordt genomen wanneer het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk is afgerond. Zo is volgens het OM bijvoorbeeld nog niet vastgesteld hoe hard de jongen reed en in welke staat de auto verkeerde.

Auto vloog uit de bocht

Volgens de politie verloor de jongen rond halftwee de macht over het stuur waarna de auto uit de bocht vloog en het voertuig op zijn kop in de berm belandde.

De bestuurder en een andere inzittende konden zelf uit de auto komen. Zij werden naar een ziekenhuis gebracht. Het onderzoek naar hoe het ongeluk precies kon gebeuren, loopt nog.